В США рассказали о стратегии Байдена по Украине перед президентскими выборами

Президент США Джо Байден стремится продолжить украинский конфликт в преддверии президентских выборов в стране, однако это не повлияет на стратегию РФ, которая победит на Украине. Об этом в интервью You Tube-каналу Judging Freedom заявил американский профессор Джон Миршаймер.

«Байден стремится поддерживать нынешнее положение вещей (на Украине. — Прим. ред.)», — подчеркнул эксперт.

Миршаймер обратил внимание на кардинально разный подход Белого дома к конфликту на Украине и ситуации в секторе Газа. По его мнению, в палестино-израильском конфликте Байден стремится «продавить» мирную инициативу, поскольку это поможет ему переизбраться на второй срок.

Возвращаясь к Украине, политолог отметил, что страна рискует потерять еще больше территорий, не исключив также «краха» государства. Миршаймер выразил уверенность в победе России на Украине.

До этого сообщалось, что командование НАТО ускорит подготовку украинских военных. В организации надеются, что ускоренное обучение позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) не уступать российской армии ни количественно, ни качественно на поле боя. Подготовка украинских бойцов будет проходить на территории американской военной базы в германском Висбадене, им на помощь придут около 700 инструкторов.

Ранее в США рассказали, где будут размещены истребители F-16 для Украины.