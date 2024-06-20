Западу необходимо прекратить предоставлять помощь Украине, а Киеву нужно сесть за стол переговоров на основании стамбульских договоренностей 2022 года. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Быть разумным сегодня касательно Украины, конечно, не означает продолжать поддерживать политику финансирования и вооружения этой страны «столько, сколько потребуется» против России», — подчеркнул он.

По словам Филиппо, на данный момент существуют все основания для начала мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса, поскольку между РФ и Украиной имели место переговоры в 2022 году в Стамбуле.

Политик напомнил, что есть риски эскалации конфликта на Украине благодаря западным поставкам оружия украинской армии и его перерастания в мировой конфликт.

До этого Филиппо заявил, что НАТО спешит вооружить Украину до победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в Соединенных Штатах.

Ранее французский политик объяснил отказ НАТО от мирной инициативы Путина.