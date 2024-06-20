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Турция запросила объяснения у организаторов саммита по Украине

Турция запросила объяснения из-за греческого патриарха на саммите в Швейцарии

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Lefteris Pitarakis/AP

Официальный представитель министерства иностранных дел Турции Онджю Кечели заявил, что Анкара запросила объяснения у организаторов саммита по Украине в Швейцарии в связи с наличием греческого патриархата в Стамбуле в числе подписантов совместной декларации. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, информация о том, что Греческий патриархат в Стамбуле участвовал в швейцарском саммите с государственным статусом, и то, что турецкий министр провел официальную встречу с греческим патриархом Варфоломеем на полях саммита, не соответствуют действительности.

До этого руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина может пригласить представителя Российской Федерации на следующий саммит мира.

19 июня политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт прокомментировал слухи о том, что после саммита по Украине в Швейцарии следующая встреча с участием России может пройти в Саудовской Аравии. Эксперт отметил, что никаких четких планов и сроков проведения конференции нет. Все будет решаться на поле боя, считает он.

Ранее Василий Небензя раскритиковал участие ООН в швейцарском саммите по Украине.

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