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Ким Чен Ын вручил Путину орден Ким Ир Сена

Путин получил орден Ким Ир Сена из рук Ким Чен Ына

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вручил президенту России Владимиру Путину высшую государственную награду КНДР — орден Ким Ир Сена. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Церемония награждения прошла 19 июня в Пхеньяне. Ким Чен Ын отметил, что вручение ордена Путину является для него «большой честью». Он подчеркнул, что это выражение «безграничного уважения и доверия» к российскому лидеру за его «особые заслуги в развитии отношений» между Россией и Северной Кореей, как сообщает ТАСС.

В ходе государственного визита Путина в КНДР был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.

В ответ на это генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что договор между Россией и КНДР должен еще больше объединить Запад. По его словам, заключенный Договор о партнерстве демонстрирует взаимную поддержку России и КНДР. Поэтому в ответ на сплочение Москвы, Пхеньяна, Пекина и Тегерана чрезвычайно важно, чтобы Запад стремился к еще большему объединению.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж о том, как Пхеньян встретил Путина.

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