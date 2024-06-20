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Путин проведет встречу с вьетнамскими выпускниками советских и российских вузов

Путин встретится во Вьетнаме с выпускниками советских и российских вузов

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Алексей Майшев/РИА Новости

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин во время визита во Вьетнам встретится с выпускниками советских и российских высших учебных заведений. Об этом сообщает ТАСС.

Ушаков отметил, что встреча Путина с выпускниками станет важным пунктом программы визита, отражающим связь времен и поколений в российско-вьетнамских отношениях. Он напомнил, что глава государства во время своего визита во Вьетнам в 2001 году также встречался с выпускниками.

Помощник президента подчеркнул, что за все годы в вузах СССР и Российской Федерации было подготовлено около 75 тыс. вьетнамских специалистов. Среди них — и высшие должностные лица Вьетнама, в частности, нынешний генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Нгуен Фу Чонг.

Традиция обучения граждан Вьетнама в российских вузах продолжается и сейчас. В настоящее время в России проходят обучение примерно три тыс. вьетнамских студентов.

До этого сообщалось, что Путин прибыл во Вьетнам в рамках официального визита. В Ханое российский лидер проведет переговоры со всеми четырьмя представителями вьетнамского руководства. Речь идет о главе государства, генеральном секретаре Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, а также председателях правительства и Национального собрания.

Ранее стали известны слова Путина во время прощания с Ким Чен Ыном.

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