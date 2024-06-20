Демократы усомнились в победе Байдена на выборах из-за его подходов к выборам

Высокопоставленные демократы, включая помощников президента США Джо Байдена, усомнились в победе американского лидера из-за его подходов к предвыборной кампании. Об этом сообщает Axios.

В публикации отмечается, что демократы и часть помощников Байдена все больше сомневаются в теории его победы на президентских выборах, которая основывается на опасениях избирателей по поводу событий 6 января 2021 года, политического насилия, демократии и характера бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

Издание подчеркивает, что близкие соратники Байдена верят в «теорию», но большинство ее не разделяют. По данным материала, опросы общественного мнения показывают отставание главы Белого дома от главного оппонента.

До этого стало известно, что крупные американские бизнесмены все чаще выступают с поддержкой Дональда Трампа на фоне разочарования в президенте Соединенных Штатов Джо Байдена.

В публикации отмечается, что многие бизнесмены из США дистанцировались от Трампа после беспорядков в Капитолии в 2021 году.

Ранее CNN узнал о регламенте дебатов Байдена и Трампа.