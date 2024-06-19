Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Французская группа Thales и Украина подписали три соглашения о сотрудничестве

Французская Thales подписала три соглашения с Украиной в рамках военной помощи

close
100%
Shutterstock

Французская промышленная группа Thales и Украина подписали три стратегических соглашения, направленные на усиление обороноспособности этой страны. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«Цель соглашений заключается в усилении оперативной поддержки Вооруженных сил Украины на линии фронта и консолидации возможностей их обороны. Области сотрудничества включают радиоэлектронную борьбу, тактическую связь, средства противовоздушной обороны, радары и дроны», — говорится в заявлении.

Представители группы уточнили, что первое соглашение касается планов Thales и Украины создать на территории страны совместное предприятие. Оно должно упростить процесс передачи Киеву оборудования для систем обороны, а также облегчить эксплуатацию данной техники.

Второе соглашение, в свою очередь, направлено на развитие потенциала технического обслуживания систем радиоэлектронной борьбы на Украине. В частности, Thales намерена организовать комплексное обучение для специалистов и предоставить услуги по тестированию оборудования.

Третье соглашение предполагает разработку и производство новой беспилотной системы для транспортировки и сбрасывания боеприпасов. Этот документ французская группа подписала с FRDM, украинским специалистом по беспилотным летательным аппаратам.

Ранее во Франции назвали возможные сроки обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами