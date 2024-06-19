Французская группа Thales и Украина подписали три соглашения о сотрудничестве

Французская промышленная группа Thales и Украина подписали три стратегических соглашения, направленные на усиление обороноспособности этой страны. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«Цель соглашений заключается в усилении оперативной поддержки Вооруженных сил Украины на линии фронта и консолидации возможностей их обороны. Области сотрудничества включают радиоэлектронную борьбу, тактическую связь, средства противовоздушной обороны, радары и дроны», — говорится в заявлении.

Представители группы уточнили, что первое соглашение касается планов Thales и Украины создать на территории страны совместное предприятие. Оно должно упростить процесс передачи Киеву оборудования для систем обороны, а также облегчить эксплуатацию данной техники.

Второе соглашение, в свою очередь, направлено на развитие потенциала технического обслуживания систем радиоэлектронной борьбы на Украине. В частности, Thales намерена организовать комплексное обучение для специалистов и предоставить услуги по тестированию оборудования.

Третье соглашение предполагает разработку и производство новой беспилотной системы для транспортировки и сбрасывания боеприпасов. Этот документ французская группа подписала с FRDM, украинским специалистом по беспилотным летательным аппаратам.

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