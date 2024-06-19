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Стали известны слова Путина во время прощания с Ким Чен Ыном

Путин пообещал оставаться в контакте с Ким Чен Ыном во время прощания

Президент РФ Владимир Путин пообещал оставаться в контакте с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время прощания в аэропорту Пхеньяна. Видео со словами российского лидера опубликовал в своем Telegram-канале тележурналист Павел Зарубин.

«Будем в контакте», — сказал Путин и поблагодарил коллегу.

Лидеры двух стран обнялись и пожали друг другу руки, после чего Путин поднялся по трапу в самолет.

До этого сообщалось о завершении государственного визита президента РФ Владимира Путина в КНДР. В общей сложности российский лидер и Ким Чен Ын общались более 11 часов.

18 июня Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом. На следующий день глава государства провел переговоры с лидером КНДР, по итогам которых стороны подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Как пояснил Ким Чен Ын, этот документ предполагает развитие сотрудничества двух государств во всех сферах, включая военную.

Ранее северокорейский чиновник выгнал из кабинета российских министров.

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