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В Белом доме надеются на приезд Зеленского на саммит НАТО

Белый дом: США ждут приезда Зеленского на предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Соединенные Штаты рассчитывают, что украинский лидер Владимир Зеленский посетит Вашингтон для участия в саммите НАТО. Об этом на брифинге заявил директор по европейским делам Совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер, передает РИА Новости.

«Мы надеемся, что Зеленский приедет и проведет саммит с главами стран НАТО», — сказал он.

18 июня The Hill писал, что НАТО следует пригласить Украину к членству в альянсе на предстоящем саммите организации в Вашингтоне, тем самым продемонстрировав приверженность поддержке республики в конфликте с Россией.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите, который состоится в июле в Вашингтоне, участники договорятся об увеличении финансовой и военной помощи Украине, чтобы снизить нагрузку на Соединенные Штаты.

МИД России заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО.

Ранее политолог объяснил, почему «мирный план» Зеленского сократили до трех пунктов.

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