Захарова заявила, что у России не могло быть контактов с Швейцарией по Украине

Россия и Швейцария не контактировали по теме конференции по Украине, разговоров по саммиту и быть не могло, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой передает РИА Новости.

«Никаких «регулярных контактов» между Москвой и Берном по этому сюжету, о которых говорит глава швейцарского внешнеполитического ведомства, не было и быть не могло по ряду причин», — сказала она.

16 июня глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что власти конфедерации проведут дискуссии с Россией после конференции по Украине в Бюргенштоке.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер сообщил, что физической версии заключительного коммюнике швейцарской конференции по урегулированию конфликта на Украине не существует.

Швейцарская конференция по Украине прошла в период с 15 по 16 июня в городе Бюргенштоке. В ходе саммита более половины участников заявили о необходимости присутствия России.

Ранее сообщалось, что Украина может пригласить Россию на следующий саммит мира.