Глава партии Ле Пен обозначил позицию по отправке войск Франции на Украину

Руководитель крайне правой партии «Национальное объединение», неформальным лидером которой является Марин Ле Пен, Жордан Барделла высказался против отправки французских войск на Украину. Его слова с выступления на полях выставки Eurosatory в Париже цитирует РИА Новости.

«Я, в отличие от президента [Эммануэля Макрона], против отправки войск и французских солдат на Украину», — заявил Барделла, который в случае победы его партии на парламентских выборах может занять пост премьер-министра страны.

По мнению политика, отправка армейских частей на помощь Киеву может иметь «трагичные последствия». Он подчеркнул, что не хочет вовлекать Францию в конфликт с государством, имеющим арсенал ядерного оружия.

В то же время Барделла отметил, что не хочет выхода своей страны из НАТО и не собирается отказываться от «международных обязательств».

Партия Макрона заняла второе место на выборах в Европарламент, уступив «Национальному объединению». После этого французский президент распустил Национальное собрание и объявил о проведении досрочных выборов.

Согласно результатам предвыборных опросов, результат голосования будет схож с итогами выборов в Европарламент. На фоне этого с сайта «Национального объединения» исчез раздел, в котором говорилось о выходе из командования НАТО и углублении дипломатических отношений с Россией.

Ранее Ле Пен высказалась об отставке Макрона.