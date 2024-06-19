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Глава партии Ле Пен обозначил позицию по отправке войск Франции на Украину

Политик Барделла выступил против отправки французских войск на Украину

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IMAGO/LIONEL URMAN/Global Look Press

Руководитель крайне правой партии «Национальное объединение», неформальным лидером которой является Марин Ле Пен, Жордан Барделла высказался против отправки французских войск на Украину. Его слова с выступления на полях выставки Eurosatory в Париже цитирует РИА Новости.

«Я, в отличие от президента [Эммануэля Макрона], против отправки войск и французских солдат на Украину», — заявил Барделла, который в случае победы его партии на парламентских выборах может занять пост премьер-министра страны.

По мнению политика, отправка армейских частей на помощь Киеву может иметь «трагичные последствия». Он подчеркнул, что не хочет вовлекать Францию в конфликт с государством, имеющим арсенал ядерного оружия.

В то же время Барделла отметил, что не хочет выхода своей страны из НАТО и не собирается отказываться от «международных обязательств».

Партия Макрона заняла второе место на выборах в Европарламент, уступив «Национальному объединению». После этого французский президент распустил Национальное собрание и объявил о проведении досрочных выборов.

Согласно результатам предвыборных опросов, результат голосования будет схож с итогами выборов в Европарламент. На фоне этого с сайта «Национального объединения» исчез раздел, в котором говорилось о выходе из командования НАТО и углублении дипломатических отношений с Россией.

Ранее Ле Пен высказалась об отставке Макрона.

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