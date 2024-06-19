В МИД РФ отказались считать БРИКС геополитическим противовесом Западу

БРИКС не является геополитическим противовесом коллективному Западу, а представляет собой площадку для совместной работы всех заинтересованных в этом государств. Такое заявление в ходе пресс-конференции с журналистами сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Дипломат рассказал, что страны — члены БРИКС не хотят, чтобы в мире «тиражировались» представления об этом объединении, как о «дубине» против западных стран. Также в организации не стремятся получить статус площадки, на которой нет места США и их союзникам.

«Геополитически БРИКС — это не контр-баланс, не противовес Западу», — подчеркнул Рябков.

Он добавил, что в будущем коллективный Запад все равно останется геополитической реальностью. В связи с этим для стран — членов БРИКС данная организация — это в первую очередь площадка для сотрудничества всех заинтересованных в этом государств, резюмировал дипломат.

18 июня Рябков перечислил критерии для приема той или иной страны в БРИКС. Заместитель главы МИД РФ рассказал, что одним из ключевых условий является неучастие претендующего на членство государства в политике незаконных санкций.

Ранее в Совете безопасности РФ заявили о желании нескольких десятков стран вступить в БРИКС.