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В Госдуме назвали условие для возвращения России в ПА ОБСЕ

Депутат Толстой: Россия вернется в ПА ОБСЕ после победы в СВО

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Ronald Zak/AP

Россия вернется в Парламентскую ассамблею (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) после того, как одержит победу в военной операции на Украине, однако, к тому времени это будет «другая ОБСЕ и другая безопасность в Европе». Об этом заявил вице-спикер Госдумы, депутат фракции «Единая Россия» Петр Толстой, передает Дума ТВ.

По его словам, решение российской стороны приостановить участие в ПА ОБСЕ вызвано тем, что у нее закончилось терпение.

«Мы больше не будем терпеть издевательства, которые происходят в этой организации. Она приняла четкий русофобский курс. Более того, нам не предоставляют возможности отстаивать нашу позицию, лишают возможности участвовать в сессиях ПА ОБСЕ. Поэтому мы принимаем решение о приостановке работы нашей делегации в ПА ОБСЕ», — сказал Толстой.

Депутат напомнил, что Россия является самой большой страной в Европе, в связи с чем именно от нее зависит безопасность на континенте. Он добавил, что страна будет выстраивать каркас безопасности совместно со странами Организации Договора о коллективной безопасности «ОДКБ».

19 июня сообщалось, что Комитет Госдумы по международным делам по поручению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина займется разработкой постановления о приостановке работы российской делегации в ПА ОБСЕ.

Ранее Володин назвал ПА ОБСЕ «шабашем».

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