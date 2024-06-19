Политолог объяснил важность прекращения режима санкций в отношении КНДР

Россия в последние годы активно выступает против ведения санкционной политики. На этом фоне отказ от действующих ограничений против КНДР имеет особое значение, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Выход из санкционного режима важен для обеих сторон, пояснил он в беседе с RT.

«Это действительно такой некий оксюморон получается, когда Россия находится под санкциями, введенными Западом, КНДР находится под санкциями, введенными Западом, почему-то Россия и КНДР придерживаются этих санкций в отношении друг друга», — отметил эксперт.

Он подчеркнул важность постепенного выхода из режима рестрикций, отметив, что это имеет особое значение для отношений России и Северной Кореи, в том числе – в плане реализации глобальных внешнеполитических проектов.

Напомним, президент Владимир Путин, который в эти дни находится с визитом в КНДР, заявил о необходимости пересмотреть бессрочный режим санкций, введенный Советом безопасности ООН против КНДР. Он подчеркнул, что они продиктованы агрессивными геополитическими замыслами Запада, отвергнув попытки возложить на Пхеньян ответственность за ухудшение ситуации в мире.

Ранее Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками.