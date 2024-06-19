В Швейцарии заявили об отсутствии физической версии коммюнике по Украине

Физической версии заключительного коммюнике швейцарской конференции по урегулированию конфликта на Украине не существует. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь министерства иностранных дел Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.

По его словам, коммюнике не было подписано физически участниками мероприятия, поэтому физической копии не существует.

На сайте швейцарского МИД совместное коммюнике опубликовано со списком стран, которые его поддерживают. Это «живой список», поскольку страны и международные организации могут присоединяться к коммюнике позднее, даже те, кто не участвовал в конференции. Государства также могут быть исключены из списка, рассказал Эльчингер.

Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла с 15 по 16 июня.

Совместное коммюнике по итогам конференции в Швейцарии призывает вернуть Украине контроль над Запорожской атомной электростанцией, призывает предоставить доступ к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех российских и украинских военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между Москвой и Киевом. Из 91 участника конференции коммюнике поддержали только 77 стран.

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