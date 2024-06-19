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Путин рассказал, что он обсуждал на переговорах с Ким Чен Ыном

Путин: переговоры с Ким Чен Ыном были обстоятельными и касались многих тем

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал, что его переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном получились обстоятельными и коснулись многих вопросов. Об этом пишет РИА Новости.

Главы государств провели обстоятельные переговоры по всему комплексу вопросов практического взаимодействия, отметил Путин.

Он также обратил внимание, что Москва и Пхеньян подписали новый межгосударственный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Путин после переговоров назвал позицию Корейской Народно-Демократической Республики по Украине подтверждением суверенного курса страны. По словам российского лидера, в КНДР занимают объективную и сбалансированную позицию по тематике украинского урегулирования, понимают истинные первоначальные причины кризиса в республике.

Переговоры между Путиным и председателем КНДР Ким Чен Ыном в широком составе состоялись в Пхеньяне и продлились чуть более 1,5 часа.отметил

Ранее Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками.

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