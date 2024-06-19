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Ким Чен Ын раскрыл детали договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с РФ

Ким Чен Ын подчеркнул важность договора о партнерстве России и КНДР

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предполагает развитие сотрудничества двух стран, в том числе в сфере военного дела. Об этом заявил председатель КНДР Ким Чен Ын, передает РИА Новости.

«Это важное событие», — охарактеризовал он значение подписания договора.

По словам Ким Чен Ына, документ вывел отношения между странами на рельсы дальнейшего перспективного и благополучного развития. Среди направлений сотрудничества он также упомянул: политику, экономику и культуру.

Ким Чен Ын особо отметил, что документ стал юридической основой для защиты мира и безопасности.

Председатель КНДР счел Россию «самым честным другом и соратником», а Владимира Путина — самым дорогим другом корейского народа.

Вечером 18 июня самолет Ил-96-300 Путина совершил посадку в аэропорту Сунан близ Пхеньяна. Столицу КНДР к приезду российского лидера украсили плакатами и флагами РФ. Президента России встречал лично Ким Чен Ын.

Ранее в ГД сочли визит Путина в КНДР волнительным для Запада.

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