Путин положительно оценил позицию КНДР по Украине

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Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал позицию Корейской Народно-Демократической Республики по Украине подтверждением суверенного курса страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского лидера, в КНДР занимают объективную и сбалансированную позицию по тематике украинского урегулирования, понимают истинные первоначальные причины кризиса в республике.

Путин подчеркнул, что РФ и КНДР проводят независимую внешнюю политику и не приемлют языка шантажа и диктата.

Утром 19 июня в Пхеньяне состоялись переговоры между Путиным и председателем КНДР Ким Чен Ыном в широком составе, они продлились чуть более 1,5 часа.

В ходе публичной встречи глава КНДР в частности отметил роль России в поддержании стратегического баланса в мире и выразил полную поддержку проведения специальной военной операции на Украине.

Это второй дружественный визит президента России в северокорейскую столицу — впервые Путин посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.

Ранее Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками.