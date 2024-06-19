Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин положительно оценил позицию КНДР по Украине

Путин назвал позицию КНДР по Украине подтверждением суверенного курса страны

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал позицию Корейской Народно-Демократической Республики по Украине подтверждением суверенного курса страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского лидера, в КНДР занимают объективную и сбалансированную позицию по тематике украинского урегулирования, понимают истинные первоначальные причины кризиса в республике.

Путин подчеркнул, что РФ и КНДР проводят независимую внешнюю политику и не приемлют языка шантажа и диктата.

Утром 19 июня в Пхеньяне состоялись переговоры между Путиным и председателем КНДР Ким Чен Ыном в широком составе, они продлились чуть более 1,5 часа.

В ходе публичной встречи глава КНДР в частности отметил роль России в поддержании стратегического баланса в мире и выразил полную поддержку проведения специальной военной операции на Украине.

Это второй дружественный визит президента России в северокорейскую столицу — впервые Путин посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.

Ранее Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами