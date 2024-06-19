Путин охарактеризовал договор между РФ и КНДР

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР является прорывным документом, который может позволить двум странам нарастить взаимодействие. Об этом сообщает РИА Новости.

«Согласен с тем, что это по-настоящему прорывной документ, отражающий стремление двух стран не останавливаться на достигнутом, а поднять наши отношения на новый качественный уровень», — сказал Путин.

Президент РФ также отметил, что в договоре имеются масштабные задачи.

До этого Путин заявил, что договор о всеобъемлющем партнерстве, подписанный между РФ и КНДР, предусматривает оказание взаимной помощи, если один из участников столкнется с агрессией.

Вечером 18 июня самолет Ил-96-300 Путина совершил посадку в аэропорту Сунан близ Пхеньяна. Столицу КНДР к приезду российского лидера украсили плакатами и флагами РФ. Президента России встречал лично Ким Чен Ын.

Состоялись переговоры в расширенном составе с участием делегаций стран. Публичная беседа продлилась полтора часа в резиденции «Кымсусан», с российской стороны поучаствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник по международным делам Юрий Ушаков и другие политики.

Ранее в Китае раскрыли последствия визита Путина в КНДР.