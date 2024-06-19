Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками

Президент России Владимир Путин и председатель Северной Кореи Ким Чен Ын обменялись подарками. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

По его словам, российская сторона подарила главе КНДР вторую машину «Аурус», адмиральский кортик и «очень красивый» чайный сервиз.

Говоря о том, что было вручено Путину от принимающей стороны, Ушаков заметил, что это «тоже хорошие подарки». При этом он не уточнил, что именно было презентовано, но намекнул, что подаренное связано с изображением российского лидера.

«Там несколько вариантов изображений, все при этом достаточно художественные, включая бюсты», — сказал представитель Кремля.

До этого Путин и Ким Чен Ын утвердили начало всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Северной Кореей, поставив свои подписи под одноименным соглашением.

Вечером 18 июня самолет Ил-96-300 Путина совершил посадку в аэропорту Сунан близ Пхеньяна. Город к приезду российского лидера украсили плакатами и флагами РФ. Почетного гостя встречал лично лидер КНДР Ким Чен Ын.

Это второй дружественный визит президента России в северокорейскую столицу — впервые Путин посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.

Ранее эксперт предрекла укрепление отношений России и КНДР после визита Путина.