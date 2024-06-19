Жара внесла коррективы в программу Путина в Пхеньяне

Председатель КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что программа визита российского лидера в Пхеньян изменена из-за сильной жары. Видео этого момента опубликовал Telegram-канал «Смотри».

«У нас в программе есть прогулка по улице, но сейчас там очень жарко», — отметил Ким Чен Ын.

До этого стало известно, что столица КНДР встретила российского лидера сильной жарой. Отмечается, что утром 19 июня столбики термометров приближались к 29-30 градусам. Синоптики обещают, что днем воздух прогреется еще сильнее: по прогнозам синоптиков, ожидается выше 33 градусов.

Вечером 18 июня самолет Ил-96-300 Путина совершил посадку в аэропорту Сунан близ Пхеньяна. Столицу КНДР к приезду российского лидера украсили плакатами и флагами РФ. Президента России встречал лично Ким Чен Ын.

Ранее Путин и Ким Чен Ын «посоревновались» в галантности.