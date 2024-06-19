Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жара внесла коррективы в программу Путина в Пхеньяне

Ким Чен Ын заявил о внесении изменений в программу Путина в Пхеньяне из-за жары

Председатель КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что программа визита российского лидера в Пхеньян изменена из-за сильной жары. Видео этого момента опубликовал Telegram-канал «Смотри».

«У нас в программе есть прогулка по улице, но сейчас там очень жарко», — отметил Ким Чен Ын.

До этого стало известно, что столица КНДР встретила российского лидера сильной жарой. Отмечается, что утром 19 июня столбики термометров приближались к 29-30 градусам. Синоптики обещают, что днем воздух прогреется еще сильнее: по прогнозам синоптиков, ожидается выше 33 градусов.

Вечером 18 июня самолет Ил-96-300 Путина совершил посадку в аэропорту Сунан близ Пхеньяна. Столицу КНДР к приезду российского лидера украсили плакатами и флагами РФ. Президента России встречал лично Ким Чен Ын.

Ранее Путин и Ким Чен Ын «посоревновались» в галантности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами