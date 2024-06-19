Россия анонсировала подготовку резолюции по борьбе с неоколониализмом

Россия готовит вместе с партнерами в Генеральной Ассамблее ООН резолюцию по противодействию неоколониализму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

«Сегодня ведется работа с единомышленниками над проектом резолюции в Генассамблее ООН», — уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что эту тематику все чаще затрагивают на переговорах на высоком уровне, она постепенно занимает место одной из ведущих. Российские дипломаты придают ей важное значение.

В МИД обратили внимание, что к теме борьбы с неоколониализмом большинство стран относятся с пониманием и заинтересованностью. Более 30 государств стали участниками международного межпартийного форума «Мировое большинство за многополярный мир» в формате «БРИКС и страны — партнеры», который состоялся во Владивостоке.

17 июня заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости создать реестр потерь, связанных с преступлениями колониальной эпохи и неоколониализма.

Ранее Медведев призвал покончить с метрополиями в процессе формирования нового мирового устройства.