Путин и Ким Чен Ын удалились на закрытые переговоры

Переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына продолжаются в формате «тет-а-тет», без участия представителей СМИ. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

По его словам, в таком формате лидеры двух стран смогут обсудить «наиболее важные, наиболее чувствительные вопросы». К ним по мере необходимости могут подключаться и члены делегаций.

Встреча проходит в резиденции Кымсусан в Пхеньяне.

Ранее завершились переговоры в широком составе, они продлились чуть более 1,5 часа.

В ходе публичной встречи, глава КНДР, в частности, отметил роль России в поддержании стратегического баланса в мире и выразил полную поддержку проведения специальной военной операции на Украине.

Это второй дружественный визит президента России в северокорейскую столицу — впервые Путин посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.

Ранее Путин и Ким Чен Ын «посоревновались» в галантности.