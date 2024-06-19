Пхеньян встретил Путина 30-градусной жарой

Столица КНДР Пхеньян встретила президента России Владимира Путина тридцатиградусной жарой. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что утром 19 июня столбики термометров приближались к 29-30 градусам. Днем воздух прогреется еще сильнее: по прогнозам синоптиков, ожидается выше 33 градусов.

В графике российского лидера запланировано несколько мероприятий под открытым небом. Рабочий день начнется с церемонии официальной встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном. Кроме этого, из «уличных» мероприятий у Путина запланировано возложение венка к монументу «Освобождение» и прогулка с лидером КНДР по резиденции.

Вечером 18 июня самолет Ил-96-300 Путина совершил посадку в аэропорту Сунан близ Пхеньяна. Столицу КНДР к приезду российского лидера украсили плакатами и флагами РФ. Президента России встречал лично Ким Чен Ын.

Это второй дружественный визит российского лидера в северокорейскую столицу — впервые Путин посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.

Ранее Путин и Ким Чен Ын «посоревновались» в галантности.