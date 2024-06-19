Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пхеньян встретил Путина 30-градусной жарой

ТАСС: столица КНДР встретила президента России Путина тридцатиградусной жарой

close
100%
Гавриил Григоров/РИА Новости

Столица КНДР Пхеньян встретила президента России Владимира Путина тридцатиградусной жарой. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что утром 19 июня столбики термометров приближались к 29-30 градусам. Днем воздух прогреется еще сильнее: по прогнозам синоптиков, ожидается выше 33 градусов.

В графике российского лидера запланировано несколько мероприятий под открытым небом. Рабочий день начнется с церемонии официальной встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном. Кроме этого, из «уличных» мероприятий у Путина запланировано возложение венка к монументу «Освобождение» и прогулка с лидером КНДР по резиденции.

Вечером 18 июня самолет Ил-96-300 Путина совершил посадку в аэропорту Сунан близ Пхеньяна. Столицу КНДР к приезду российского лидера украсили плакатами и флагами РФ. Президента России встречал лично Ким Чен Ын.

Это второй дружественный визит российского лидера в северокорейскую столицу — впервые Путин посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.

Ранее Путин и Ким Чен Ын «посоревновались» в галантности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами