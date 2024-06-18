Генсек НАТО прокомментировал визит Путина в КНДР

Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею подчеркивает для НАТО «глобальное значение» безопасности и необходимость партнерства с Азией. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

«Для нас этот визит подчеркивает, что безопасность имеет не региональное, а глобальное значение», - отметил генсек.

В этой связи, по словам Столтенберга, НАТО стремится развивать отношения с такими союзниками, как Австралия, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия.

До этого сообщалось, что аэропорт Пхеньяна встретит российскую делегацию флагами Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики, а также приветственными надписями, такими как «Добро пожаловать, Путин».

Утром 18 июня Путин прилетел в Якутию с рабочей поездкой, после визита в российский регион начнется его большая дальневосточная поездка. Вечером этого же дня президент отправится с государственным визитом в КНДР, а на следующий день — во Вьетнам.

Ранее в КНДР заявили о готовности Москвы и Пхеньяна отразить любую агрессию.