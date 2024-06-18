В МИД считают Запад безнадежным

Россия считает безнадежными попытки донести до Запада свою позицию, так как Западный мир разучился принимать альтернативные точки зрения. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я думаю, что Запад как геополитическое понятие безнадежен, и попытки достучаться, донести какие-то позиции, подходы, оценки, соображения результата не дают», — заявил Рябков на X юбилейном международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» на тему «Россия в мировом контексте».

Отвечая на вопросы на пресс-конференции после форума, Рябков отметил, что Запад зациклился на безальтернативности собственной точки зрения, общественно-политического устройства и внешнеполитического позиционирования.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, в ответ на требование НАТО надавить на Москву, заявил, что международное сообщество имеет свое справедливое мнение о роли НАТО в конфликте на Украине, альянсу следует переосмыслить собственные действия.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад должен заставить Китай заплатить за поддержку России.