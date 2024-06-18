Аналитик указал на нежелание мобилизованных украинцев воевать

Британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала заявил, что насильно мобилизованные украинцы из-за плохой подготовки не хотят участвовать в боевых действиях.

«Нет никаких сомнений в том, что мобилизовали тысячи людей. Я видел сегодня доклад о том, что большинство мобилизованных проходят подготовку за шесть недель, а иногда она намного меньше даже этого. Большинство из них очевидно люди, которые не хотят воевать, они уже не такие надежные солдаты», — заявил Меркурис.

Эксперт подчеркнул, что фактическое положение Украины на линии боевого соприкосновения продолжает ухудшаться с каждым днем. Он также спрогнозировал, что ситуация для ВСУ будет становиться «все хуже и хуже».

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине пограничники со стрельбой задержали группу уклонистов.