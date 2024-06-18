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Путин назначил нового посла РФ в Киргизии

Путин назначил Вакунова послом в Киргизии вместо Удовиченко

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил нового посла России в Киргизии. Указы об этом размещены на официальном портале опубликования правовых актов.

В документах отмечается, что Удовиченко освобождается от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Киргизской Республике, а на его место назначается Сергей Вакунов.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении четырех заместителей министра обороны от должностей.

С постов ушли Николай Панков, Руслан Цаликов, Татьяна Шевцова и Павел Попов. Последнего также уволили с военной службы.

Генерал армии в запасе Панков был статс-секретарем — замминистра обороны с сентября 2005 года. С военной службы уволен в 2009 году. В 2001-04 годах возглавлял Главное управление кадров МО РФ.

Шевцова занимала пост замминистра обороны с августа 2010 года. До этого прошла путь от государственного налогового инспектора до заместителя руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС).

Ранее Путин назначил заместителей министра обороны РФ

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