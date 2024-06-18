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Венгрия не поддержит переизбрание фон дер Ляйен на пост главы ЕК

Министр по делам ЕС Венгрии Боку: Будапешт против переизбрания фон дер Ляйен

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MICHAEL BUHOLZER/Reuters

Венгрия не поддерживает кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на переизбрание в качестве главы Еврокомиссии (ЕК) на второй срок, при этом Будапешт согласен с рядом назначений на другие высшие должности в Евросоюзе. Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Боку газете Politico.

«Венгрии будет очень сложно поддержать фон дер Ляйен на второй срок», - сообщил он изданию.

Венгрия не будет выступать против «остальной части» назначений, куда входят Антониу Кошта в качестве кандидата на пост президента Европейского совета, Роберт Метсола как претендент на пост главы Европейского парламента и Кая Каллас как претендующая на пост главы европейской дипломатии.

До этого глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что главы государств и правительств Евросоюза (ЕС) не достигли соглашения о переназначении Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии (ЕК).

Ранее российский дипломат назвал последствия победы фон дер Ляйен в Европарламенте.

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