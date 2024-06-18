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В Германии испугались «шпионажа России»

МВД ФРГ: Германия под угрозой шпионажа и кибератак со стороны РФ и Китая

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Shutterstock/hanohiki

Германия подвергается новым угрозам от шпионажа и кибератак со стороны таких иностранных государств, как Россия, Китай и Иран. С таким утверждением выступила глава МВД ФРГ Нэнси Фрезер в рамках презентации доклада о ситуации с безопасностью, ее слова приводит Politico.

«Угроза нашей демократии от шпионажа, саботажа, дезинформации и кибератак достигла нового измерения», - отметила она.

По словам Фезер, Россия скорректировала свою разведывательную стратегию после высылки российских дипломатов из Германии в 2023 году. Кремль, как считает она, якобы сейчас сосредоточен на шпионаже, одновременно проводя кибератаки и кампании по дезинформации против Берлина.

Издание, ссылаясь на документ, отмечает, что Пекин в свою очередь якобы сосредоточил свою шпионскую деятельность на сборе информации в области исследований, бизнеса и политики.

До этого Фезер сообщала, что созданный для борьбы с дезинформацией из-за рубежа отдел начал работу при правительстве Германии с начала июня.

Ранее в Польше раскрыли число задержанных за шпионаж в пользу России.

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