Глава Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что некоторые страны, которые не стали подписывать коммюнике на конференции по Украине, не хотели нарушать отношения с Россией. Об этом сообщаетРИА Новости.

Он подчеркнул, что документ не подписали Индия, ЮАР, Индонезия, Саудовская Аравия, Эмираты, Мексика и Колумбия, назвав эти государства «глобальными игроками».

«На позицию этих стран, безусловно, повлияло стремление сохранить нейтральную позицию, чтобы не нанести ущерб политическим и экономическим отношениям с Россией, и, прежде всего, иметь свободные руки в преддверии будущих переговоров», — сказал Таяни.

До этого информационное агентство Keystone-SDA, ссылаясь на главу департамента международной безопасности МИД Швейцарии, руководителя швейцарской делегации на конференции в Бюргенштоке Габриэля Люхингера, сообщило, что второй так называемый «саммит мира» по Украине должен пройти при участии России, но не в Европе.

17 июня официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова по итогам конференции по Украине в Швейцарии заявила, что альтернативы мирному плану президента РФ Владимира Путина по Украине нет.

Ранее президент Чехии заявил, что саммит по Украине в Швейцарии превзошел все ожидания.