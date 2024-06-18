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Медведев заявил, что гособоронзаказ исполняется в соответствии с планами

Медведев: поставки по гособоронзаказу осуществляются ритмично и по плану

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Государственный оборонный заказ исполняется в соответствии с планами, имеются шероховатости, однако в целом поставки осуществляются ритмично и по плану. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«В целом поставки осуществляются ритмично, и все идет по плану. Есть какие-то нюансы, шероховатости, как обычно бывает», — сказал он.

Медведев отметил, что неточности исправляются при участии Минпромторга РФ, а Минобороны России вносит свои корректировки, учитывая поставленные боевые задачи.

В конце мая президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством предприятий российского военно-промышленного комплекса (ВПК) заявил, что большинство оборонных предприятий в России успевают вовремя выполнять гособоронзаказ (ГОЗ). Среди приоритетных направлений ВПК глава государства перечислил беспилотные, авиационные и наземные комплексы, высокоточные средства поражения, средства РЭБ, а также системы контрбатарейной борьбы.

Ранее Путин рассказал о работе «народного ВПК».

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