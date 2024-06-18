Путин заявил, что люди в новых регионах России должны почувствовать улучшение жизни

Люди, проживающие в новых регионах Российской Федерации, должны почувствовать, что воссоединение с РФ позволяет поднять уровень жизни. Об этом заявил президент России Владимир Путин, слова которого передает РИА Новости.

«Люди должны почувствовать, что воссоединение с РФ носит не только национально-культурологический, но дает возможность поднять уровень жизни», — заявил Путин, подчеркнув, что уровень медицины там был достаточно скромным.

14 июня Путин в МИД России провел совещание с руководством министерства иностранных дел России. Путин назвал условия мирных переговоров с Киевом. Глава государства заявил, что новые территории теперь навсегда с Россией и этот вопрос не может обсуждаться. В 2022 году, по его словам, российские войска подошли к Киеву, были разные варианты действий, но решений о штурме города не было. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что если украинская сторона откажется от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным условий мира, то следующие условия будут для Киева более жесткими.

Ранее в США призвали к началу переговоров с Россией по Украине.