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В Грузии высказались за восстановление дипотношений с РФ

Партия Грузии «Солидарность во имя мира» выступила за восстановление связей с РФ

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Depositphotos

Грузии и России необходимо восстановить дипломатические связи и перейти на новый уровень отношений. Об этом в беседе с изданием Sputnik.Грузия заявил международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия.

«Учитывая очень сложную геополитическую ситуацию, нам нужно быть начеку и искать союзников и друзей. Потому что вчерашние друзья уже не друзья, и вчерашние враги могут стать друзьями. Поэтому надо действовать быстро. Очень сложный регион, и очень сложная ситуация в целом в мире», - подчеркнул он.

12 июня в Министерстве иностранных дел России назвали «уткой» сообщения о планах Грузии восстановить дипломатические отношения с РФ.

Дипломатические отношения с Россией были разорваны Грузией 3 сентября 2008 года. На данный момент все консульские и иные дипломатические услуги оказываются в швейцарских посольствах, где существуют специальные секции.

Несмотря на отсутствие дипломатических отношений, между странами существует прямое авиасообщение, сообщение по земле, российские и грузинские граждане свободно могут прибывать на территорию двух стран и находиться там в течение года.

Ранее грузинская партия обратилась к Путину с просьбой.

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