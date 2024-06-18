В речи премьера Италии при переводе на украинский заметили искажение смысла

Речь премьер-министра Италии Джорджии Мелони на саммите в Швейцарии эксперты посчитали самой резкой и даже радикальной. Это связано с тем, что ее выступление при переводе на украинский язык намеренно исказили, считает политический обозреватель, переводчик-синхронист Марк Бернардини. На самом деле высказывания были не такими категоричными, заявил он Общественной Службе Новостей.

Выступала Мелони на английском языке, для участников конференции был предусмотрен синхронный перевод. В оригинале она заявила, что если бы Украина не получала поддержку, то на конференции не обсуждались бы условия переговоров. Однако на украинский ее речь перевели так, словно она призвала заставить Россию сдаться и принять выдвигаемые ей условия, объяснил Бернардини.

«Тут есть только два варианта: украинский самозванец выдал свои «хотелки» за действительность, доказывая тем самым свое дилетантство. Или он самозванец и озвучил то, что ему указали сверху», — заключил эксперт.

Напомним, саммит проходил на швейцарском курорте Бюргеншток с 15 по 16 июня. Участие в нем принимала 91 делегация, но подписать итоговый документ согласились не все — его поддержали 80 стран и четыре международные организации. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский дипломат сообщил о росте интереса к плану РФ по Украине после саммита.