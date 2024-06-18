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Путин предложил расширить проект «Земский учитель»

Путин: проект «Земский учитель» можно расширить на детсады и кружки

Президент России Владимир Путин в ходе встречи со специалистами, выбравшими работу на Дальнем Востоке, предложил расширить нацпроект «Земский учитель» на детские сады и кружки. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, на нехватку педагогов пожаловалась одна из участниц встречи, уточнив, нельзя ли расширить программу.

«Я с вами полностью согласен, и над этим, безусловно, нужно подумать. А что касается дошкольного образования — это может быть следующим шагом», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что дополнительное образование играет важную роль в развитии ребенка, позволяя ему выбрать профессию на ранней стадии.

До этого депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что решить проблему дефицита кадров в детских дошкольных учреждениях можно с помощью программы «Земский воспитатель», аналогичной программе «Земский учитель».

По мнению Лантратовой, различные социальные программы и льготы привлекут специалистов в регионы и помогут решить проблему дефицита сотрудников дошкольных учреждений.

Ранее Путин пообещал обдумать повышение доплат земским докторам.

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