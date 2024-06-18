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Партия Ле Пен удалила с сайта предложение углубить отношения с РФ

Politico: партия Ле Пен удалила с сайта предложения о развитии связей с РФ

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Global Look Press

Правая французская партия «Национальное объединение» (RN), лидером которой является Марин Ле Пен, в преддверии парламентских выборов в стране незаметно удалила со своего сайта раздел, где говорилось об углублении связей с Россией. Об этом сообщает газета Politico.

«Партия незаметно удалила часть своих предложений по оборонной политике со своего веб-сайта, исключив разделы, в которых предлагалось углубить дипломатические отношения с Россией», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает газета, с сайта партии также исчезли тезисы об остановке проектов сотрудничества с Германией в оборонной сфере и о выходе из интегрированного военного командования НАТО.

Издание напоминает, что удаленные предложения возникли во время президентской кампании Марин Ле Пен в 2022 году, когда ее партия выпустила 17 тематических буклетов, где излагались ее тезисы по всем направлениям политики.

До этого Ле Пен отказалась добиваться отставки президента Франции Эммануэля Макрона в случае, если ее партия одержит победу на парламентских выборах.

Ранее Макрон заявил, что Европа не воюет с РФ и российским народом.

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