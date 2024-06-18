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Путин рассказал, когда примут изменения в налоговую систему

Путин: окончательное принятие изменений по налогам планируется в августе

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Алексей Майшев/РИА Новости

Окончательное принятие изменений по налогам запланировано в августе. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с жителями Дальнего Востока, передает РИА Новости.

«Что касается изменений в налоговой системе, они должны быть отработаны окончательно правительством и Госдумой, и где-то в августе планируется их окончательное принятие», — сказал он.

Российский лидер уточнил, что по расчетам Минфина, повышение НДФЛ должно коснуться не более, чем 3,2% налогоплательщиков.

17 июня комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект о донастройке налоговой системы в России, в частности, о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

До этого эксперт финансового рынка Андрей Бархота заявлял, что пятиступенчатая шкала налогообложения со ставками до 22% будет иметь как положительные, так и отрицательные «побочные эффекты».

Ранее экономист оценил вероятность массового сокрытия доходов при новой системе налогообложения.

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