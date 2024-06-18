Медведев призвал Украину поскорее принять предложение Путина

Украина сейчас может принять предложение президента России Владимира Путина по завершению конфликта, в противном случае наступление российских войск продолжится. Об этом завил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Политик высказал мнение, что в Верховной раде Украины нет сил, способных поддержать предложение России, она получает приказы как действовать от США.

14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел Путин заявил, что для начала мирных переговоров Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов по вступлению в НАТО.

В офисе Зеленского отвергли предложения Путина, назвав его ультиматумом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил об открытости России для диалога по самым сложным вопросам.