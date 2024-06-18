Президент России Владимир Путин посетил креативный кластер «Квартал труда» в Якутске. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала, Путину показали разработки в сфере компьютерных игр и IT-технологий, электроники, кино. Кроме того, президент РФ увидел новые военные разработки — беспилотники и ружьё с боковым прицелом.

Путин, как самый почетный гость кластера, оставил свой автограф.

18 июня Путин совершает рабочую поездку в Якутию. У президента запланирована встреча с главой Республики Саха Айсеном Николаевым. Также Путин познакомится с достижениями и перспективами развития креативной и ИТ-отраслей региона.

До этого в преддверии визита в КНДР российский президент написал статью для главной северокорейской газеты «Нодон синмун». Материал опубликован на сайте Кремля на русском и английском языках.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.