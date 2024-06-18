Эксперт объяснил, чем сотрудничество с КНДР может быть интересно для России

Научный сотрудник Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин в эфире Tsargrad.tv прокомментировал визит президента России Владимира Путина в Пхеньян. По его словам, несмотря на то, что РФ выгодно военно-техническое сотрудничество с Северной Кореей, вряд ли стоит ожидать официальных заявлений относительно этой сферы, поскольку КНДР до сих пор находится под санкциями Совбеза ООН и Москва придерживается этих условий.

С другой стороны, по словам эксперта, на фоне санкционного давления и поставок западного оружия Киеву, Россия имеет право сотрудничать с КНДР по самым разным направлениям, включая оборонную промышленность, учитывая, что Северная Корея производит современные военные системы.

«Испытывать крылатые ракеты большой дальности у Северной Кореи недостаточно территории. И они решили эту проблему: они производят широкий спектр баллистических ракет», — сказал Козюлин.

Он добавил, что Москва могла бы предложить Пхеньяну военное сотрудничество, но когда этому будет благоприятствовать политическая обстановка. На сегодняшний день, по его словам, более реальной кажется совместная работа в гражданском секторе, в том числе в энергетике.

18-19 июня Владимир Путин находится с рабочим визитом в Пхеньяне. В ходе встречи президент России и лидер КНДР Ким Чен Ын подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

До этого северокорейская газета «Нодон синмун» писала, что Россия и КНДР вместе могут отразить любую агрессию.

Традиции дружбы и единства Москвы и Пхеньяна укрепляются. Помимо борьбы с агрессией, страны смогут предотвращать вражеские амбиции господства и гарантировать мирную жизнь и развитие народов двух стран, пишут авторы статьи.

Ранее в КНДР заявили, что сражаться плечом к плечу с Россией считают честью.