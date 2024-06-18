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РФ и КНДР подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Путин и Ким Чен Ын подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

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Валерий Мельников/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Распоряжение президента опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что Путин намерен подписать соглашение на встрече с лидером КНДР.

Путин разрешил МИД РФ вносить в документ изменения, не имеющие принципиального характера.

«Считать целесообразным осуществить подписание договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне», — говорится в документе.

До этого северокорейская газета «Нодон синмун» писала, что Россия и КНДР вместе могут отразить любую агрессию.

Традиции дружбы и единства Москвы и Пхеньяна укрепляются. Помимо борьбы с агрессией, страны смогут предотвращать вражеские амбиции господства и гарантировать мирную жизнь и развитие народов двух стран, пишут авторы статьи.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что у Пхеньяна нет намерения избегать боевых действий.

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