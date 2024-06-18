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Украинский дипломат сообщил о росте интереса к плану РФ по Украине после саммита

Дипломат Ищенко: после саммита в Швейцарии интерес к плану России вырос

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Александр Кряжев/РИА Новости

После саммита в Швейцарии интерес к плану России по мирному урегулированию на Украине вырос. Об этом заявил украинский и российский политолог, бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко, передает РИА Новости.

По его мнению, западные страны осознали, что их план не работает. Это, отметил Ищенко, показал швейцарский саммит.

«Предложение Москвы, несмотря на риторику, заинтересовало союзников Киева», — утверждается в публикации.

Агентство подчеркивает, что Россия «постепенно перетягивает «информационный канат» на себя».

До этого информационное агентство Keystone-SDA, ссылаясь на главу департамента международной безопасности МИД Швейцарии, руководителя швейцарской делегации на конференции в Бюргенштоке Габриэля Люхингера, сообщило, что второй так называемый «саммит мира» по Украине должен пройти при участии России, но не в Европе.

17 июня официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова по итогам конференции по Украине в Швейцарии заявила, что альтернативы мирному плану президента РФ Владимира Путина по Украине нет.

Ранее президент Чехии заявил, что саммит по Украине в Швейцарии превзошел все ожидания.

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