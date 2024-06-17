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В России заявили, что тезисы Зеленского уже не работают на западную аудиторию

Член ОП Данюк: тезисы Зеленского уже не работают на западную аудиторию

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Gleb Garanich/Reuters

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в интервью RT оценил итоги саммита по Украине в Швейцарии. По его мнению, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому важно в очередной раз заявить о себе, однако его усилия уже бесполезны.

«Для Зеленского очень важно показать дипломатический триумф от этого «саммита мира», однако абсолютно очевидно, что все его тезисы уже не работают не то что на мировую общественность — они не работают на западную аудиторию», — отметил эксперт.

Он также привел информацию различных источников, согласно которой, на саммите в Швейцарии обсуждалось предложение президента России Владимира Путина по прекращению огня.

Мирная конференция по Украине прошла в период с 15 по 16 июня в городе Бюргенштоке. За день до ее начала Путин провел встречу с руководством министерства иностранных дел РФ, в ходе которой назвал условия для начала переговоров по урегулированию кризиса.

Глава государства отметил, что украинские власти должны отказаться от вступления страны в НАТО и закрепить ее безъядерный статус. Вместе с этим российский лидер потребовал признать Республику Крым и еще четыре региона частью РФ, а также отменить западные санкции.

Ранее политолог назвал причины провала саммита по Украине в Швейцарии.

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