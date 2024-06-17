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В Кремле резко высказались о результативности саммита по Украине в Швейцарии

Песков заявил, что результативность саммита по Украине стремится к нулю

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал заявление, что конференция в Швейцарии по урегулированию украинского конфликта, не дала никаких результатов.

«Если говорить в целом о результативности этой встречи, то, конечно, она стремится к нулю», — отметил представитель Кремля.

По его словам, саммиту можно давать субъективные или объективные оценки, но о какой-то результативности «вряд ли приходится говорить».

Песков обратил внимание, что для тех, кто открыт к конструктивному взаимодействию, мирные предложения по урегулированию на Украине остаются на повестке дня. Путин продолжает оставаться «открытым для диалога».

В понедельник, 17 июня, Кремле сообщили, что РФ будет работать со странами, подписавшими декларацию по Украине.

До этого Ирак и Иордания не подписали коммюнике по Украине, но были в списке подписавших.

Ранее президент Чехии заявил, что саммит по Украине в Швейцарии превзошел все ожидания.

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