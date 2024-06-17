Саммит по Украине в Швейцарии изначально задумывался как демонстративное политическое мероприятие, цель которого — в очередной раз надавить на Россию и уличить Москву в нежелании говорить о мире. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог Владимир Скачко. Также, по его словам, конференция проводилась для того, чтобы создать иллюзию легитимности украинского лидера Владимира Зеленского.

«И что важно, [президент России] Владимир Путин своим предложением по урегулированию конфликта выбил главный козырь из рук Запада — возможность обвинить Москву в нежелании говорить о мире», — отметил аналитик.

Он также назвал конференцию «дутым симулятором», поскольку из всей «формулы мира» Зеленского остались только три пункта: ядерная и продовольственная безопасность, а также обмен пленными.

Мирная конференция по Украине прошла в период с 15 по 16 июня в городе Бюргенштоке. За день до ее начала Путин провел встречу с руководством министерства иностранных дел страны, в ходе которой назвал условия для начала переговоров по урегулированию кризиса.

Глава государства отметил, что украинские власти должны отказаться от вступления страны в НАТО и закрепить ее безъядерный статус. Вместе с этим российский лидер потребовал признать Республику Крым и еще четыре региона частью РФ, а также отменить западные санкции.

Ранее в Германии объяснили, почему конференция по Украине в Швейцарии безрезультатна.