Политолог: на следующем саммите по Украине будут обсуждаться российские условия

На швейцарском мирном саммите не обсуждался ультиматум украинского лидера Владимира Зеленского — его мирный план сократился до трех условий, по которым высказывались «банальные и бесспорные суждения», считает независимый аналитик, политолог Сергей Станкевич. На следующих подобных конференциях по Украине обсуждаться будут уже другие предложения, в том числе – российские, заявил он в беседе с 360.ru.

Ультимативный мирный план Зеленского сократился до пунктов из ядерной и продовольственной безопасности и обмене пленными, другие условия его мирного плана не обсуждались, напомнил Станкевич. При этом в ходе саммита более половины участников заявляли о необходимости участия России в обсуждении, а также затрагивались условия мирного урегулирования, которые до этого озвучил президент России Владимир Путин.

«В самой Швейцарии прозвучавшая из Москвы инициатива не обсуждалась, но она постоянно незримо там присутствовала. И в кулуарах, и на пресс-конференциях она упоминалась постоянно, — отметил политолог. — Это означает, что ультимативное направление со стороны Киева — тупиковое».

Представление по итогу саммита коммюнике политолог назвал общими словами про верность международному праву. При этом даже этот документ согласились подписать не все стороны, подчеркнул он. Это говорит о том, что при проведении следующего мирного форума обсуждаться будут разные предложения по решению конфликта, в том числе российские, считает Станкевич. По его мнению, это обусловлено тем, что прошедший саммит не принес никаких результатов.

«То есть первый сценарий оказался тупиковым и завершен в Швейцарии, a второй сейчас будет развиваться», — заключил эксперт.

Напомним, участие в швейцарском саммите принимала 91 делегация, однако итоговый документ подписали не все, а 80 стран и четыре международные организации. Подробнее о содержании коммюнике и тех, кто отказался его подписывать — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Венгрии объяснили подписание коммюнике после саммита по Украине.