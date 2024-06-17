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Военэксперт объяснил, почему Британии выгодно продолжение конфликта на Украине

Военэксперт Клинцевич: Лондону экономически выгоден конфликт на Украине

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Frank Augstein/AP

Великобритании экономически выгодно продолжение конфликта на Украине. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. Он напомнил, что именно Лондон остановил мирные переговоры, которые проходили в Стамбуле в 2022 году.

«Для чего это им? Дело в том, что Британия сейчас теряет так называемую неоколониальную ренту и перестает зарабатывать из мира. Поэтому хорошая, динамично развивающаяся Европа для них не выгодна. Им нужен конфликт, который позволит обесценить активы. И либо их трансформировать, перенести в Британию (что сейчас и происходит), либо за бесценок их скупить», — сказал эксперт.

Он добавил, что из-за неспокойной обстановки в Черном море морская страховка взлетела в 10 раз, что также выгодно Лондону.

В июне министр обороны Великобритании Грант Шаппс выступил против ограничений для Украины в использовании переданного ей оружия. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

До этого руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) подтвердил, что Киев наносит удары по России западным оружием.

Ранее в Британии назвали условие для прекращения ударов по России западным оружием.

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