За последние два года изменилась не только российская армия, но и страна в целом. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт Борис Рожин. По его словам, Москва уходит от политики предыдущих десятилетий, окончательно прощаясь с западничеством.

«Это цивилизационное изменение для нашей страны. Мы видим, что уничтожается западничество инфраструктурно, как закончились в свое время попытки подружиться с Западом путем сдачи своих национальных интересов», — сказал Рожин.

Он добавил, что в разгаре новая холодная война, которая, как и предыдущая, может затянуться на десятилетия.

Офицер армии США в отставке Скотт Беннет до этого заявил, что Россия может поставить свое вооружение Йемену, Ирану, Кубе и Венесуэле в рамках асимметричного ответа на поставки дальнобойных ракет Украине.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что России нужны четкие гарантии внеблокового статуса Украины.