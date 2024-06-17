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Военный эксперт: Россия окончательно прощается с западничеством

Военный эксперт Рожин: Россия уходит от политики предыдущих десятилетий

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«Газета.Ru»

За последние два года изменилась не только российская армия, но и страна в целом. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт Борис Рожин. По его словам, Москва уходит от политики предыдущих десятилетий, окончательно прощаясь с западничеством.

«Это цивилизационное изменение для нашей страны. Мы видим, что уничтожается западничество инфраструктурно, как закончились в свое время попытки подружиться с Западом путем сдачи своих национальных интересов», — сказал Рожин.

Он добавил, что в разгаре новая холодная война, которая, как и предыдущая, может затянуться на десятилетия.

Офицер армии США в отставке Скотт Беннет до этого заявил, что Россия может поставить свое вооружение Йемену, Ирану, Кубе и Венесуэле в рамках асимметричного ответа на поставки дальнобойных ракет Украине.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что России нужны четкие гарантии внеблокового статуса Украины.

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