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Стал известен регламент дебатов Байдена и Трампа

CNN: Байдену и Трампу не разрешат взять на дебаты конспекты выступлений

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Reuters

Кандидату в президенты США Дональду Трампу и действующему главе государства Джо Байдену не разрешат пользоваться конспектами, а позволят им взять с собой только ручку, бумагу и воду. Об этом сообщает телеканал CNN.

При этом сообщается, что дебаты продлятся полтора часа. Политики не смогут пользоваться заранее написанными текстами в письменном виде. Также на съемочной площадке не будет зрителей.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью «Радио 1» прокомментировал заявление Трампа о том, что действующего главу государства Джо Байдена накачивают лекарствами перед каждым публичным выступлением. Он добавил, что в случае победы Байдена на предстоящих президентских выборах ничего не изменится, поскольку принимать решения будут те же люди, которые делают это сегодня.

Ранее Трамп заявил, что у действующего главы Белого дома низкий показатель IQ.

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