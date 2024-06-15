Кандидату в президенты США Дональду Трампу и действующему главе государства Джо Байдену не разрешат пользоваться конспектами, а позволят им взять с собой только ручку, бумагу и воду. Об этом сообщает телеканал CNN.

При этом сообщается, что дебаты продлятся полтора часа. Политики не смогут пользоваться заранее написанными текстами в письменном виде. Также на съемочной площадке не будет зрителей.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью «Радио 1» прокомментировал заявление Трампа о том, что действующего главу государства Джо Байдена накачивают лекарствами перед каждым публичным выступлением. Он добавил, что в случае победы Байдена на предстоящих президентских выборах ничего не изменится, поскольку принимать решения будут те же люди, которые делают это сегодня.

Ранее Трамп заявил, что у действующего главы Белого дома низкий показатель IQ.